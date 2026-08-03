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Почему Китай и Индия такое дно в футболе: 3 млрд человек на двоих, но сыграли на ЧМ лишь раз!

Почему Китай и Индия такое дно в футболе: 3 млрд человек на двоих, но сыграли на ЧМ лишь раз!

Разбираемся!Китай и Индия — две самые населенные страны мира. По оценкам на 2026 год, суммарно на территории этих государств проживает 2,89 млрд человек: около 1,477 млрд в Индии и около 1,413 млрд в Китае.

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