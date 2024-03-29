Храм в Крылатском появился на кадастровой карте столицы

Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о Храме святого равноапостольного князя Владимира, построенном при приходе Преподобного Алексия человека Божия в Крылатском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии