Одна из самых больших медуз в мире впервые дала потомство в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме живут сотни медуз, и некоторые виды, обитающие здесь, успешно размножаются, но медуза-гигант цианея волосистая впервые дала потомство — на радость работающим в океанариуме биологам, пишет «АиФ-Приморье».
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