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Новости Омска

2 подписчика
А правда, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее

А правда, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее? Как было раньше, помнит Старый Омск. Канал бережно хранит память об ушедших эпохах: царской, советской, 90-х.

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