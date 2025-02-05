А правда, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее? Как было раньше, помнит Старый Омск. Канал бережно хранит память об ушедших эпохах: царской, советской, 90-х.
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А правда, что раньше и деревья были выше, и трава зеленее? Как было раньше, помнит Старый Омск. Канал бережно хранит память об ушедших эпохах: царской, советской, 90-х.