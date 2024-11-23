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В нацпарке «Онежское Поморье» — крупное экологическое преступление

Охранники парка задержали браконьеров.Охранники парка задержали браконьеров.Двое местных жителей установили сети в реке Кумжевая, которая является местом нереста лососевых рыб, пишет Ассоциация «Клуб друзей Кенозерского национального парка».

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