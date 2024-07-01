Politico: у ЕС может случиться сердечный приступ при приходе Ле Пен к власти

Глава комитета бундестага по международным отношениям от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот выразил беспокойство результатами парламентских выборов во Франции, где победу одержала правая партия "Национальное объединение".
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