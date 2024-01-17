Белый дом: У Украины осталось вооружений «на два-три месяца»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 17 января, заявил, что без помощи США Украине в конфликте с Россией хватит вооружений «на два-три месяца», – сообщают СМИ.