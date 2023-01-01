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Собчак высказалась о появлении SHAMAN в эфире после новогоднего обращения Путина

Собчак высказалась о появлении SHAMAN в эфире после новогоднего обращения Путина

Блогер и журналистка Ксения Собчак считает, что появление в телеэфире певца SHAMAN сразу после новогоднего обращения президента России Владимира Путина вызовет недовольство у лидера музыкальной группы «Земляне» Владимира Киселева и певца ЮрКисса.

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