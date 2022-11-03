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Малкин сделал 2 ассиста в игре с «Баффало». У него 12 очков в 11 матчах

Малкин сделал 2 ассиста в игре с «Баффало». У него 12 очков в 11 матчах

Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам в матче с «Баффало». Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6).

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