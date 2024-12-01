Новогодний стол для брянцев подорожал на 13,5 процентов

Брянцы в этом году столкнутся с заметным подорожанием новогоднего стола. Как уже рассказывали «Новости Брянска» в настоящее время ряд торговых сетей согласились сдерживать цены на наиболее значимые продукты питания, но рост всё равно заметен.
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