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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (7:4) и одержал 1-ю победу в серии (1-2). Бушар сделал дубль, Макдэвид набрал 1+2, Эвандер Кэйн – 1+1

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» (7:4) и одержал 1-ю победу в серии (1-2). Бушар сделал дубль, Макдэвид набрал 1+2, Эвандер Кэйн – 1+1

«Ойлерс» сократили отставание от «Кингс» в серии первого раунда Кубка Стэнли. По ходу матча они упустили преимущество в 2 шайбы и уступали со счетом 3:4 после двух периодов.

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