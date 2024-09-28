Ливан на грани войны: арабский мир ждет решения Вашингтона

Арабские лидеры считают Израиль стратегически зашоренным, политически бесчувственным и неблагодарным, который изо всех сил пытается превратить свои оперативные успехи в ощутимые результаты из-за неспособности принять компромисс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии