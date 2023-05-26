Национализация или приватизация: кто победит во внутренней борьбе российских элит

Чем дальше заходит спецоперация на Украине и туже закручиваются санкционные гайки против российской экономики, тем больше звучит призывов к очередной «Большой приватизации» государственной собственности, которая якобы решит все наши проблемы.
Чем дальше заходит спецоперация на Украине и туже закручиваются санкционные гайки против российской экономики, тем больше звучит призывов к очередной «Большой приватизации» государственной собственности, которая якобы решит все наши проблемы.
Свежие комментарии