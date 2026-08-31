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Царьград

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Трамп заявил о недостатке поддержки союзников США в НАТО

Трамп заявил о недостатке поддержки союзников США в НАТО

Американский президент Дональд Трамп высказал недовольство отсутствием взаимной помощи от союзников США в НАТО и Южной Корее, несмотря на многомиллиардные инвестиции.

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