Приехали. Вот за что в Грузии убили туриста из Севастополя: Армянин позарился на кроссовки

Русский наблюдатель Недавно страну потрясла страшная новость: в столице Грузии зверски убили туриста из Севастополя.
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