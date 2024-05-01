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Кубанский губернатор поздравил жителей с Первомаем и подчеркнул важность труда

Кубанский губернатор поздравил жителей с Первомаем и подчеркнул важность труда

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда. В своей статье он отметил важность этого дня для всех россиян и подчеркнул, что благодаря труду людей в различных отраслях экономики, Кубанский край остается лидером в своих делах.

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