Кубанский губернатор поздравил жителей с Первомаем и подчеркнул важность труда

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда. В своей статье он отметил важность этого дня для всех россиян и подчеркнул, что благодаря труду людей в различных отраслях экономики, Кубанский край остается лидером в своих делах.