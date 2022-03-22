В Саратовской области продолжаются мероприятия в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области в рамках общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» приняли участите в заседании круглого стола, посвященном проблеме распространения наркотиков в молодежной среде.
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