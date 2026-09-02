🤝 «Оно всегда было, есть и будет»: Сербский спелеолог Акшамович — о чувстве братства с Россией Генеральный секретарь Спелеологического союза Сербии, сотрудник МЧС Сербии Урош Акшамович ответил на вопрос о том, сохраняется ли в современной Сербии чувство братства с Россией, особенно среди молодёжи.