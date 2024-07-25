ВСК РФ разнесли склады с ракетами НАТО в Киеве, а в Харькове ликвидированы десятки иностранных военнослужащих Татьяна АрестоваПод Киевом уничтожено большое количество натовских ракет, а в Харькове ударом «Искандера-М» ликвидировано сразу сто военных, сорок из которых были иностранцами.
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