ВСК РФ разнесли склады с ракетами НАТО в Киеве, а в Харькове ликвидированы десятки иностранных военнослужащих Татьяна АрестоваПод Киевом уничтожено большое количество натовских ракет, а в Харькове ударом «Искандера-М» ликвидировано сразу сто военных, сорок из которых были иностранцами.