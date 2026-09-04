Точка невозврата на Украине пройдена, спасти страну может только Россия, заявил советник российского президента, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
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