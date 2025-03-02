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Маск сообщил о нецензурной брани Зеленского на русском языке во время встречи с Трампом

Маск сообщил о нецензурной брани Зеленского на русском языке во время встречи с Трампом

  Маск обратил внимание на нецензурную брань Зеленского на русском языке в ходе встречи с Трампом Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обратил внимание пользователей на агрессивное поведение и матерные выражения Владимира Зеленского в ходе встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом страны Джей-Ди Вэнсом.

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