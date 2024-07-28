Глава DNS предупредил Бакальчук о риске потери Wildberries из-за слияния с RUSS

Глава DNS Дмитрий Алексеев выразил сомнения в перспективах объединения Wildberries и Russ. По его мнению, после завершения сделки Татьяне Бакальчук может быть "подарена" за 7 млн рублей доля в 10-миллиардном бизнесе, притом, она рискует вообще потерять контроль над компанией.