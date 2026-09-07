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ВЕСТИ КРЫМ

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Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли

Солнце выбросило новые облака плазмы в сторону Земли

Ваш браузер не поддерживает видео. Они приведут как минимум к двум ударам по Земле 8 и 9 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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