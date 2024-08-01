«Бабки»: почему русские так прозвали деньги

В русском языке часто используются жаргонные слова, обозначающие определённые предметы или деньги. Данная особенность делает язык крайне трудным для изучения иностранцами, так как без экскурса в историю понять многие реплики им порой просто невозможно.
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