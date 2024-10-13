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Царьград

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Алаудинов рассказал о русских бойцах, два месяца находившихся в тылу ВСУ

Алаудинов рассказал о русских бойцах, два месяца находившихся в тылу ВСУ

Командир спецназа "Ахмат" рассказал героическую историю о двух воинах, которые на протяжении двух месяцев пробирались к своим из вражеского тыла.

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