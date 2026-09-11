Meta smart glasses mocked by fake notices on London Underground

London’s backlash against camera-equipped smart glasses has reached the Tube, with spoof stickers styled as official TfL safety notices appearing inside Underground carriages and warning wearers that “everyone thinks you look like a massive nonce”.
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