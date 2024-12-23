На Сахалине операторы FPV-дронов армейского корпуса ВВО провели тренировку по поиску и захвату целей в дневное и ночное время суток

Практическая часть подготовки включает в себе тренировки на симуляторе с отработкой учебно-боевых задач, а также выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов в лесном массиве, а также пилотирование в городской местности.
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