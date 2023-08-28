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Тамара Москвина: «Соревнования в любом городе России – такие же, как и в любом городе мира. Выступать для зрителей нашей страны еще более почетно»

Тамара Москвина рассказала о мотивации спортсменов в условиях отстранения от международных стартов.  – Как вы мотивируете спортсменов и тренеров продолжать выступать на фоне ситуации в мировом фигурном катании и в целом в спорте? Как поддерживать, чтобы они руки не опускали и не завершали карьеры? – Почему вы думаете, что они опускают руки и заканчивают карьеры? Никто этого не делает.

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