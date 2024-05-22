Во Франции допустили возможность атаки дронов на места проведения Олимпиады-2024

Во Франции подняли вопрос о защищенности мест проведения ОИ-2024 от дронов Член парламента Франции Жизель Лелуи подняла вопрос о защищенности мест проведения Олимпийских игр-2024 (ОИ-2024) от возможной атаки дронов.
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