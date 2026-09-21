РФС представил новую форму сборной России с изображением звуковой волны гимна

Российский футбольный союз и спортивный бренд JOGEL представили новую игровую экипировку национальной команды, графический дизайн которой создали на основе звуковой волны первого аккорда гимна России.
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