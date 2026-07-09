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МОСИНФОРМ

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Столичные стрелки завоевали две медали в командных упражнениях на чемпионате РФ

Столичные стрелки завоевали две медали в командных упражнениях на чемпионате РФ

Фото: mos.ru/moskomsport Столичные спортсмены завоевали серебряные медали в двух командных дисциплинах на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном спортивном комплексе «Лисья нора».

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