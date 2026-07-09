Столичные стрелки завоевали две медали в командных упражнениях на чемпионате РФ

Фото: mos.ru/moskomsport Столичные спортсмены завоевали серебряные медали в двух командных дисциплинах на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходит в подмосковном спортивном комплексе «Лисья нора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии