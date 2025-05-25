Жительнице Рязани выплатят моральную компенсацию за смерть сына в ДТП

Вступило в законную силу решение Октябрьского районного суда Рязани о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТПОктябрьский районный суд Рязани удовлетворил требования местной жительницы взыскать компенсацию морального вреда с виновника ДТП, в котором у нее погиб сын.
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