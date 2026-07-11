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Продал две квартиры на Патриарших за 155 миллионов и уехал в Вильнюс: как сейчас живет 81-летний Александр Филиппенко

Продал две квартиры на Патриарших за 155 миллионов и уехал в Вильнюс: как сейчас живет 81-летний Александр Филиппенко

Народный артист России Александр Филиппенко, сыгравший более 120 ролей и дважды воплотивший персонажей «Мастера и Маргариты», кардинально изменил свою жизнь.

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