Ventavia начала расследование по обвинению в нарушениях при испытаниях Pfizer

Компания Ventavia Research Group начала расследование в связи с обвинениями своей бывшей сотрудницы Брукс Джексон в нарушениях при клинических испытаниях вакцины от COVID-19 Pfizer, которые были опубликованы в статье British Medical Journal.
Компания Ventavia Research Group начала расследование в связи с обвинениями своей бывшей сотрудницы Брукс Джексон в нарушениях при клинических испытаниях вакцины от COVID-19 Pfizer, которые были опубликованы в статье British Medical Journal.
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