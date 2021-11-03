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Ventavia начала расследование по обвинению в нарушениях при испытаниях Pfizer

Ventavia начала расследование по обвинению в нарушениях при испытаниях Pfizer

Компания Ventavia Research Group начала расследование в связи с обвинениями своей бывшей сотрудницы Брукс Джексон в нарушениях при клинических испытаниях вакцины от COVID-19 Pfizer, которые были опубликованы в статье British Medical Journal.

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