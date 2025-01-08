Врач назвала правила комфортного возвращения к работе после долгих праздников

Для этого надо соблюдать режим и не забывать о движении.Фото: Лена ПлавскаяДля того, чтобы после длительных праздничных дней организму без ущерба для здоровья перестроиться на рабочий лад, необходимо соблюдать несколько простых правил.
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