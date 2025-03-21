В Зеленодольске предложили построить подогреваемые тротуары

Подогреваемый асфальт — построить инновационные тротуары предложил мэр Зеленодольска. По задумке такой асфальт должен моментально растапливать лед, а значит снижается риск падений и у коммунальщиков работы становится меньше.
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