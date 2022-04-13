Происшествия

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В Хабаровском крае инспектор по делам несовершеннолетних рассказала школьникам о вреде наркотиков

В рамках ежегодного оперативно-профилактического мероприятия «Дети России - 2022» инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по г.

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