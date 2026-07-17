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«Сразу возникла мысль: мы не увидим в финале чемпионата мира Месси». Аленичев сильно расстроился из-за гола Англии

«Сразу возникла мысль: мы не увидим в финале чемпионата мира Месси». Аленичев сильно расстроился из-за гола Англии

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что сильно переживал, из-за того, что легендарный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси мог не попасть в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

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