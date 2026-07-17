«Сразу возникла мысль: мы не увидим в финале чемпионата мира Месси». Аленичев сильно расстроился из-за гола Англии

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что сильно переживал, из-за того, что легендарный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси мог не попасть в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии