Стафилококк на обед и не только: что скрывается в блюдах из доставки

Доставка еды стала неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Однако с растущей популярностью этого сервиса возникает множество вопросов о качестве и безопасности продуктов, которые потребитель принимает за чистую монету.
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