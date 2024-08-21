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  • Tatyana Boyko
    Здесь абсолютно по-другому вырисовывается картина. Я так понимаю: от нее не убыло и никто не заподозрит, что деньги п...Без цензуры: Куша...
  • Алекс Сэм
    Туда же и будут вкладывать, думаю у их детей уже давно двойное гражданствоВласти Финляндии ...
  • roman protsiv
    А куда Ленинградское ворье будет деньги вкладывать? Это же невозможная проблема.😜Власти Финляндии ...

Стафилококк на обед и не только: что скрывается в блюдах из доставки

Стафилококк на обед и не только: что скрывается в блюдах из доставки

Доставка еды стала неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Однако с растущей популярностью этого сервиса возникает множество вопросов о качестве и безопасности продуктов, которые потребитель принимает за чистую монету.

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