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Мичков сыграл 13:56 против «Сент-Луиса» – минимальное время за 11 игр в НХЛ. Он остался без очков в 3-м матче подряд

Форвард «Филадельфии» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (2:1).  19-летний россиянин получил 13 минут 56 секунд игрового времени (минимальный показатель в сезоне, 3:14 – в большинстве) и завершил встречу с нейтральной полезностью.

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