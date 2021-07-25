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«Боруссия» не получала официального предложения по Холанду от «Челси»

Будущее нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда остается неопределенным. Как пишет журналист Фабрицио Романо, у футболиста пока нет договоренности по условиям личного контракта ни с одним из клубов.

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