ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Владимир Акулов
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Почему Бог допускает зло на Земле? Объяснение озадачит верующих

Почему Бог допускает зло на Земле? Объяснение озадачит верующих

  Действительно, почему? Ведь, если он Всесилен, то как он может мириться с войнами, катастрофами? Ведь без Его воли (помним-помним) волосок не упадёт с головы живого существа.

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Комментарии
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Нина Плотникова
Да сколько можно? Никакие Боги за дела людские не от вечают и ими не командуют Хватит на них валить и ими оправдываться. Свои мозги надо включать, думать бороться со злом.
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13 час.
В
Воробей
Автор, вместе со многими другими, рассматривает тему со слишком низкой точки зрения. Люди - следствия, причина - Творец. Вот и следует начинать с причины, а не со следствия. У Творца должна была быть вполне конкретная причина для Творения, которая так или иначе обязана была удовлетворить Его конкретные потребности. Вот и нужно исходить из этого уровня рассмотрения. Для того, чтобы иметь шанс сколько-нибудь адекватно разобраться в вопросе о Добре и Зле, и соответственно преуспеть в теодицее, необходимо сообразить, что сначала была Идея, которая позволила Творцу сформулировать Цель, для возможности достижения которой Он и задумал и с тех пор генерирует Творение, как непрерывный процесс. Это к тому, что только поняв логику этого уровня рассмотрения, можно рассчитывать на возможность постижения смысла жизни.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Если  есть  что-то  СОЗДАННОЕ  ,  значит  ,  есть    СОЗДАТЕЛЬ...Иначе  как  бы  всё  само  появилось?  А  приписывать  Богу какие-то  свойства ...  Мол  ,  Бог  добрый  -  это  ошибка... Никак  не  может  быть    СОЗДАТЕЛЬ  мира   добрый   ...  Если  всё  живое  должно  питаться  кем-то  живым...  Мясо  мы  все  любим...И гибель  миллионов  людей  от  землетрясений  или  цунами   тоже  не  может  допускать  добрый  Бог    в  созданном  Им  мире...Бог  на  самом  деле очень  злой...Только  Христос  призывал  к  добру   ...Может  быть  ,  Бог  и  в  самом  деле  ,  в  образе  Христа  спускался  на  Землю  , чтобы  немного  поправить  свое  *изделие*  в  виде  несовершенного  мира  ?  Христос  призывал  к  добру  : не  убий,  не  укради... Но  мало  кто  внял  этому.
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2 час.

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