Почему Бог допускает зло на Земле? Объяснение озадачит верующих

Нина Плотникова Да сколько можно? Никакие Боги за дела людские не от вечают и ими не командуют Хватит на них валить и ими оправдываться. Свои мозги надо включать, думать бороться со злом.

В Воробей Автор, вместе со многими другими, рассматривает тему со слишком низкой точки зрения. Люди - следствия, причина - Творец. Вот и следует начинать с причины, а не со следствия. У Творца должна была быть вполне конкретная причина для Творения, которая так или иначе обязана была удовлетворить Его конкретные потребности. Вот и нужно исходить из этого уровня рассмотрения. Для того, чтобы иметь шанс сколько-нибудь адекватно разобраться в вопросе о Добре и Зле, и соответственно преуспеть в теодицее, необходимо сообразить, что сначала была Идея, которая позволила Творцу сформулировать Цель, для возможности достижения которой Он и задумал и с тех пор генерирует Творение, как непрерывный процесс. Это к тому, что только поняв логику этого уровня рассмотрения, можно рассчитывать на возможность постижения смысла жизни.