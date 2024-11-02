Действительно, почему? Ведь, если он Всесилен, то как он может мириться с войнами, катастрофами? Ведь без Его воли (помним-помним) волосок не упадёт с головы живого существа.
Почему Бог допускает зло на Земле? Объяснение озадачит верующих
Комментарии
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Нина Плотникова
Да сколько можно? Никакие Боги за дела людские не от вечают и ими не командуют Хватит на них валить и ими оправдываться. Свои мозги надо включать, думать бороться со злом.
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13 час.
В
Воробей
Автор, вместе со многими другими, рассматривает тему со слишком низкой точки зрения. Люди - следствия, причина - Творец. Вот и следует начинать с причины, а не со следствия. У Творца должна была быть вполне конкретная причина для Творения, которая так или иначе обязана была удовлетворить Его конкретные потребности. Вот и нужно исходить из этого уровня рассмотрения. Для того, чтобы иметь шанс сколько-нибудь адекватно разобраться в вопросе о Добре и Зле, и соответственно преуспеть в теодицее, необходимо сообразить, что сначала была Идея, которая позволила Творцу сформулировать Цель, для возможности достижения которой Он и задумал и с тех пор генерирует Творение, как непрерывный процесс. Это к тому, что только поняв логику этого уровня рассмотрения, можно рассчитывать на возможность постижения смысла жизни.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Если есть что-то СОЗДАННОЕ , значит , есть СОЗДАТЕЛЬ...Иначе как бы всё само появилось? А приписывать Богу какие-то свойства ... Мол , Бог добрый - это ошибка... Никак не может быть СОЗДАТЕЛЬ мира добрый ... Если всё живое должно питаться кем-то живым... Мясо мы все любим...И гибель миллионов людей от землетрясений или цунами тоже не может допускать добрый Бог в созданном Им мире...Бог на самом деле очень злой...Только Христос призывал к добру ...Может быть , Бог и в самом деле , в образе Христа спускался на Землю , чтобы немного поправить свое *изделие* в виде несовершенного мира ? Христос призывал к добру : не убий, не укради... Но мало кто внял этому.
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2 час.
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