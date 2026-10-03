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«1 кошачий год = 7 человеческих» — это миф: как на самом деле вычислить возраст питомца

«1 кошачий год = 7 человеческих» — это миф: как на самом деле вычислить возраст питомца

Привычная формула «один кошачий год за семь человеческих» кажется простой и понятной, но с реальным взрослением питомца она совпадает далеко не всегда.

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