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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Иркутск» снялся со Второй лиги Б из-за финансовых проблем: «Действительность оказалась сильнее, и мы вынуждены принять такое решение, к сожалению»

Генеральный директор ФК «Иркутск» Роман Городничев сообщил, что из-за финансовым проблем клуб прекращает участие в LEON Второй лиге Б.

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