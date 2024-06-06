Кнайсль: Россия и ее жители хорошо адаптировались к западным санкциям

Жителям, компаниям и властям удалось адаптироваться Россия и ее жители, компании и частные лица сумели адаптироваться к западным санкциям, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.
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