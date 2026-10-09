Xiaomi представила зубную щетку с автономностью до 150 дней и новые умные весы

Компания Xiaomi начала продажи звуковой электрической зубной щетки Mijia Sonic Electric Toothbrush T302, которая может работать до 150 дней без подзарядки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Асафов: европейск...
- В Балакове домашн...
- T Регионам направят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым