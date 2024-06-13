В Раде предложили сократить полномочия ТЦК из-за скандала в Одессе

Леонтий Букштейн

Вы что такое пишете?!! Это же самая демократичная страна в мире, в ней свобода слова, собраний и митингов. Ну, дали по башке несогласному идти на убой, так он же этого заслужил. Тем более, что "просвещенная явропа" во главе с недоучкой-гинекологом фон дер Ляйен, молчит себе в тряпочку и еще крепче прижимает к своей обвисшей груди бывшего президента Незалежной.