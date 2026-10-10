«Юность» проиграла 8-й матч подряд, уступив «Шахтеру» 4:6

Солигорский «Шахтер» обыграл минскую «Юность» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата белорусской экстралиги, который прошел 10 октября на «Чижовка-Арене».
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