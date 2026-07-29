Примечательные новости из Республики Ирак."У нас есть разведывательная группа, миссия которой — анализ информации, и она пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в дела Ирака.
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