Apple, а зачем тогда вообще будет нужен iPhone 17 Air, если он не будет очень тонким? Из-за трудностей с аккумуляторами новинка не будет тоньше iPhone 6

Похоже, iPhone 17 Air или Slim будет не таким тонким, каким его изначально собиралась сделать Apple. фото: WCCF Tech Как сообщает инсайдер yeux1122, компания столкнулась с техническими сложностями на пути утоньшения устройства.
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